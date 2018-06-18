Хабаровск и Симферополь соединят прямыми авиарейсами

Авиакомпания Nordwind 19 июня приступает к выполнению прямых перелетов в центр Дальневосточного федерального округа Хабаровск, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Симферополя в 13:40 и прибытием в Хабаровск в 05:10 (время местное).

На рейсах будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200.

Напомним, 16 апреля 2018 года, все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта Симферополь. Аэропорт способен обслуживать 3 625 пассажиров в час, имеет 8 телетрапов и 8 выходов к перронным автобусам. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 миллионов человек.