В Совфеде назвали условие для сохранения балльной системы пенсий

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил сегодня, что оставить балльную пенсионную систему в России будет иметь смысл только в случае достаточно высокой инфляции. Голикова: при расчете пенсий придется отказаться от балльной системы‍

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ходе реализации пенсионной реформы в России придется отказаться от балльной системы при расчете пенсий.

«Возможно, тема уйдет сама собой, если будет угроза более высокой инфляции. Тогда будет лучше оставить балльную систему. Это защита от того, чтобы деньги не съедались инфляцией», - пояснил свое заявление Валерий Рязанский.

Сенатор также уточнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говоря об инфляционном прогнозе, «назвала достаточно проблемные цифры». Так что в случае роста инфляции в России может быть сохранена балльная система расчета пенсий, сообщает РИА Новости.