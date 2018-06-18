Проект пенсионной реформы обсудят в регионах
18 июня 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Совет Госдумы РФ принял сегодня решение направить законопроект о пенсионной реформе в регионы для обсуждения. Обсуждение в регионах, согласно регламенту, должно пройти до 17 июля.
Сегодня комитет Госдумы по труду и социальной политике приступил к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе и предложил Совету Госдумы разослать документ в регионы. По регламенту, обсуждение в регионах займет месяц.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму соответствующие законопроекты, обосновав необходимость повышения пенсионного возраста невозможностью обеспечить достойную пенсию в существующих условиях, сообщает РИА Новости.
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