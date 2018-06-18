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Балльная система пенсий вскоре исчезнет
18 июня 2018, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство собирается отказаться от бальной системы пенсионных начислений. Не смотря на то, что решение сложное, оно необходимо. Однако эксперты считают, что это заявление сделано для отвлечения от главных проблем.
Балльная система действительно ужасна. Вызвано это тем, что никто из не знает, какую пенсию будет получать. Она для того и вводилась, чтобы отменить твердые гарантии по пенсиям. При этом нельзя посчитать из-за усложненной методики, сколько будет баллов, и поэтому их нельзя перевести в рубли, потому что курс рубля к баллу определяется, в том числе, состоянием федерального бюджета в конкретный год, сообщает НСН слова эксперта.
В Правительстве считают, что отказ от балльной системы предусматривает некоторое повышение минимальных пенсий и снижение максимальных. Это настораживает, потому что сейчас пенсионная уравниловка много хуже той, что была в Советском Союзе.
Стоит напомнить, что балльная система действует в России с 2015 года, когда пенсия была поделена на страховую и накопительную и были введены индивидуальные пенсионные коэффициенты, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности работника.
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