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Выстоять против Салаха россиянам помог бы тигр Боня
18 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российская команда тренируется перед матчем с Египтом, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. «Было бы неплохо отправить на их тренировки нашего тигра, чтобы быстрее бегали», – шутит воспитатель хищных животных Михаил Зарецкий.
Главная интрига предстоящего матча – выйдет ли на поле звезда египетской сборной, форвард «Ливерпуля» и лучший бомбардир чемпионата Англии сезона 2017/18 Мохамед Салах. Обладатель «Золотой бутсы» получил травму в финале Лиги чемпионов, и в матче ЧМ против Уругвая просидел на скамейке запасных. В этой игре Египет уступил Уругваю со счетом 0:1.
17 июня в СМИ появились сообщения, что Салах тренируется в общей группе и к матчу с россиянами полностью готов. По словам менеджера африканской команды, у них есть план как с Салахом на поле, так и без него.
Михаил Зарецкий уверен, что «никакого Салаха нам бояться не нужно», и надеется, что россияне, несмотря ни на что, победят. Хотя задуматься о привлечении тигра Бони к тренировкам все же рекомендует...
От редакции
Поскольку тигр родился и вырос в России, то Боня вполне мог бы выйти на поле в центр нашей обороны. Но поскольку руководство ФИФА пока в замешательстве, и не дало четкого ответа, можно ли тигра с российским гражданством выпустить на поле в составе сборной России. Все лучшие качества тигра предстоит завтра проявить на поле 38-летнему Сергею Николаевичу Игнашевичу.
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