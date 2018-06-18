Поклонская считает отъезд нарисовавшего карикатуру художника во Францию побегом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала отъезд камчатского художника-карикатуриста Дениса Лопатина во Францию побегом. Лопатин в октябре прошлого года представил карикатуру на Наталью Поклонскую, выступавшую против показа фильма "Матильда" и Николая II. Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны

Поклонская тогда потребовала возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих и удалить все изображения карикатуры из сети. Сегодня стало известно, что Лопатин с семьей уехал во Францию. Из-за опасения уголовного преследования на родине он собирается просить убежища во Франции. Поклонская считает художника, который нарисовал карикатуру на нее, позором для страны.

Камчатские следователи провели доследственную проверку. По данным краевого СУ СК, поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина. По результатам экспертизы следователи отказались заводить уголовное дело в отношении карикатуриста, - сообщает РИА Новости.

Наталья Поклонская - бывший прокурор Крыма - рассказала, что преступления, по которым проводится доследственная проверка, относятся к преступлениям экстремистской и террористической направленности, и весь мир сегодня ведет борьбу с этим злом, в том числе и Франция.

По мнению Поклонской, Лопатин пытается "изобразить из себя жертву", его отъезд - побег.