//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету
- Рудковская, Плющенко и их сын попали в эпицентр землетрясения в Японии
- Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения
- Бородина наконец написала про развод с Омаровым
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//Общество 13+
Профсоюзы делают себе рекламу на пенсионной реформе
18 июня 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Один из российских профсоюзов создал петицию против повышения пенсионного возраста. Ее подписали более миллиона россиян за несколько дней. Однако эксперты считают это возможностью активной саморекламы для профсоюзов.
Понятно, что профсоюзы на этом делают рекламу. Они попытаются максимально капитализировать своё влияние на этой теме. Все это находится на контроле у правительства, у президента. Власти не оставят без внимания эту тему. Большинство населения не поддерживает увеличение пенсионного возраста, потому что считают, что пенсия – это обязательная бесплатная опция, которую всем должны раздавать, причём, желательно, с рождения, сообщает НСН слова эксперта.
Напомним, что 16 июня правительство поддержало поэтапное повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, а у женщин – до 63 лет. Эта мера позволит поднимать пенсию на 1000 рублей каждый год.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны
//В мире
В Латвии детский врач не пожелала обследовать русскоязычного ребенка
//Здоровье
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
//Спорт
Качество подготовки Саранска к Чемпионату мира спасло количество перуанцев
//Новости СМИ2
//Общество
Поклонская считает отъезд нарисовавшего карикатуру художника во Францию побегом
//В мире
Пушков о призыве Порошенко остановить "Северный поток — 2": "Дураков нет"
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
Порошенко назвал децентрализацию одной из самых результативных реформ Украины
//Общество
ФТС предложила облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах
//Общество
Топилин сообщил, на сколько после реформы увеличатся пенсии россиян
//В мире
//Общество
//В мире
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на аристократической свадьбе
//Общество
//В мире
Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву
//В мире
Надежда Савченко заявила, что врачи незаконно взяли образцы ее ДНК
//Общество