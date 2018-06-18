Профсоюзы делают себе рекламу на пенсионной реформе

Один из российских профсоюзов создал петицию против повышения пенсионного возраста. Ее подписали более миллиона россиян за несколько дней. Однако эксперты считают это возможностью активной саморекламы для профсоюзов.

Понятно, что профсоюзы на этом делают рекламу. Они попытаются максимально капитализировать своё влияние на этой теме. Все это находится на контроле у правительства, у президента. Власти не оставят без внимания эту тему. Большинство населения не поддерживает увеличение пенсионного возраста, потому что считают, что пенсия – это обязательная бесплатная опция, которую всем должны раздавать, причём, желательно, с рождения, сообщает НСН слова эксперта.

Напомним, что 16 июня правительство поддержало поэтапное повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, а у женщин – до 63 лет. Эта мера позволит поднимать пенсию на 1000 рублей каждый год.