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В Вологодске бесплатно чипируют собак и кошек
18 июня 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Чипирование домашнего питомца – крайне необходимое и важное действие. Однако вологодские владельцы кошек и собак на данный момент могут это сделать бесплатно и массово чипируют своих питомцев.
Вживить чип домашнему животному обычно стоило около девятисот рублей. Однако одна из организаций по защите животных смогла выиграть грант и часть полученных денег пошла на стерилизацию беспородных собак и кошек, остальное - на бесплатное чипирование, отмечает сайт ОТР.
Волонтеры отмечают, что за границей чипирование – естественное явление, призывающее к порядку. Например, если животное выкинуто, то по чипу легко находят владельца и за безответственное отношение к животному его привлекают к административной ответственности, штрафуют и так далее. В России, к сожалению, в этом вопросе никакого контроля нет. Поэтому так много бездомных на улице.
Стоит отметить, что поставить псу или кошке чип бесплатно в Вологде можно до ноября. Обратиться к ветеринарам могут владельцы домашних животных со всей области.
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