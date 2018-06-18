В Вологодске бесплатно чипируют собак и кошек

Чипирование домашнего питомца – крайне необходимое и важное действие. Однако вологодские владельцы кошек и собак на данный момент могут это сделать бесплатно и массово чипируют своих питомцев.

Вживить чип домашнему животному обычно стоило около девятисот рублей. Однако одна из организаций по защите животных смогла выиграть грант и часть полученных денег пошла на стерилизацию беспородных собак и кошек, остальное - на бесплатное чипирование, отмечает сайт ОТР.

Волонтеры отмечают, что за границей чипирование – естественное явление, призывающее к порядку. Например, если животное выкинуто, то по чипу легко находят владельца и за безответственное отношение к животному его привлекают к административной ответственности, штрафуют и так далее. В России, к сожалению, в этом вопросе никакого контроля нет. Поэтому так много бездомных на улице.

Стоит отметить, что поставить псу или кошке чип бесплатно в Вологде можно до ноября. Обратиться к ветеринарам могут владельцы домашних животных со всей области.