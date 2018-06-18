Красавица из Госдумы позвала Трампа к себе

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ пригласила президента США Дональда ТРАМПА посетить Крым, пишут "Аргументы неделели - Крым".

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что президент США на саммите Группы семи назвал полуостров российским. Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения.

«Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего президента Дональда ТРАМПА и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости», – приводит слова ПОКЛОНСКОЙ ее пресс-служба.

«Президента США Дональда ТРАМПА приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления», – подчеркнула российский парламентарий.

По ее мнению, после такой поездки ТРАМП покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова демократия, справедливость и смелость.