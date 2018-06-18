РМК отремонтирует в Карабаше старый детский сад

Детский сад 1936 года постройки наконец-то увидит капитальный ремонт. РМК намерена вложить в обновление здания и прилегающей территории около 60 миллионов рублей. Этих денег хватит на новую мебель и игрушки.

На время ремонта 80 мальчишек и девчонок отправятся в соседние садики, однако уже к началу нового учебного года их вернут в обновленные интерьеры. Напомним, что в прошлом и позапрошлом году Русская медная компания уже провела ремонта садиков в Карабаше и Коркино.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отметила, что согласно новой программе развития Карабаша горожанам нужны комфортные условия для жизни.

- Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы воспитанники детского сада №11 как можно скорее смогли вернуться уже в отремонтированные красивые, уютные и безопасные классы, где им будет приятно учиться, дружить и играть, - добавила она.