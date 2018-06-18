Грозовые дожди, обрушившиеся на Крым, затопили улицы Ялты

Во время вчерашней непогоды, которая грозовыми дождями обрушилась на Крым, сильно пострадали улицы Ялты, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Потоп в городе засняли на камеру жители южной столицы. На видео видно, что на пересечении улиц Боткинская и Пушкинская был настоящий потоп.

«Друзья, это позор всем нам и руководителям города. В пяти метрах параллельно течет река Водопадная, так дайте же возможность ей туда стечь. Кто проектировал реконструкцию Пушкинского бульвара? Стыд», – заявил в комментарии под видео местный житель.

Однако пользователи вступились за действующую власть и сказали, что этот участок всегда затапливает. Как сегодня, так и 20 лет назад.