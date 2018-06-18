В Республике Крым остро не хватает порядка 700 врачей

В Республике Крым не хватает порядка 700 врачей. Речь, прежде всего, идет о специалистах первичного звена и узкого профиля, пишут "Аргументы недели -Крым".

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр здравоохранения республики Александр ГОЛЕНКО.

По его словам, есть такие специальности, где врачей единицы. Например, эндокринологи. Практически во всех поликлиниках один эндокринолог, а в некоторых их и вовсе нет. Большая проблема с врачами первичного звена — терапевты, педиатры, семейные врачи.

В республике, по словам министра, нет потребности только в стоматологах.