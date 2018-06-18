Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю: жара и похолодание

Синоптики дали прогноз погоды для Москвы, где на двух стадионах проходят матчи чемпионата мира по футболу, на начавшуюся неделю. Синоптики обещают, что с понедельника по пятницу в столице установится теплая, даже жаркая погода, - сообщает m24.ru. А к выходным похолодает.

Но в столице пройдут дожди и грозы. Понедельник, как ожидается, будет самым жарким днем недели. Воздух прогреется до + 28 градусов. Солнечная погода продержится целый день. Во вторник уже возможны дожди, прогремят грозы. 19 и 20 июня в городе ожидается сильный ветер, во время порывов его скорость может достигать 12–17 метров в секунду. Температура воздуха составит 25–26 градусов в мегаполисе и 22–27 градусов в Подмосковье. В середине недели будут теплыми как дни, так и ночи. По ночам температура воздуха понизится до 16–19 градусов.

К концу недели вероятность кратковременных дождей увеличится, и температура воздуха, как ожидается, составит не выше плюс 23 градусов.