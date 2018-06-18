В метро разрешат съемку и запретят перевозку детей в колясках

Министерство транспорта доработало проект правил пользования российскими метрополитенами с учетом поступивших замечаний. Официально разрешат вести съемку фото и видео в российских метрополитенах в соответствии с порядком, установленным региональными властями. В каждом городе есть свои правила съемки на подземных станциях, - сообщает m24.ru.

Перевозку детей в колясках в метро не разрешили. В подземках курить запрещено, в том числе электронные сигареты.

В Союзе пассажиров полагают, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в доработке.

Ранее уже сообщалось о планах властей запретить перевозить детей в колясках в метро. Сейчас в подземке действует правило, которое предписывает мамам держать детей на руках на эскалаторе. Перевозить детей в колясках на эскалаторе запрещено. Если проект Минтранса примут, это правило распространится на всю территорию метрополитена.