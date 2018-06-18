В метро разрешат съемку и запретят перевозку детей в колясках
18 июня 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство транспорта доработало проект правил пользования российскими метрополитенами с учетом поступивших замечаний. Официально разрешат вести съемку фото и видео в российских метрополитенах в соответствии с порядком, установленным региональными властями. В каждом городе есть свои правила съемки на подземных станциях, - сообщает m24.ru.
Перевозку детей в колясках в метро не разрешили. В подземках курить запрещено, в том числе электронные сигареты.
В Союзе пассажиров полагают, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в доработке.
Ранее уже сообщалось о планах властей запретить перевозить детей в колясках в метро. Сейчас в подземке действует правило, которое предписывает мамам держать детей на руках на эскалаторе. Перевозить детей в колясках на эскалаторе запрещено. Если проект Минтранса примут, это правило распространится на всю территорию метрополитена.
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