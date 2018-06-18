Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ) одобрил идею по оказанию помощи кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра. С данной инициативой выступил Алексей Венедиктов, возглавляющий комиссию по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты.

В АМОМ выразили готовность предоставить свою площадку для того, чтобы претенденты на пост градоначальника смогли рассказать о своих программах и обсудить вопросы, касающиеся жизни столицы, с представителями муниципальных образований. Планируется, что в ходе мероприятия депутаты поставят подписи в поддержку кандидатов, которых они решат поддержать. Необходимые документы будут заверены приглашенными нотариусами.

Выборы московского мэра состоятся 9 сентября. Согласно действующему законодательству, каждый кандидат должен собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что при Московской городской избирательной комиссии была сформирована рабочая группа по организации «дачных» избирательных участков.