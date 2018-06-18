Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская считает художника, который нарисовал карикатуру на нее, позором для страны. Наталья Поклонская активно боролась против выходы в широкий прокат фильма Алексея Учителя "Матильда".

Художник Денис Лопатин нарисовал на депутата карикатуру и впервые показал ее в октябре прошлого года на митинге в защиту "Матильды" в Петропавловске-Камчатском. Поклонская потребовала возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих и удалить все изображения карикатуры из сети.

Камчатский карикатурист уехал из России вместе с семьёй из-за опасения уголовного преследования на родине. Он собирается просить убежища во Франции и уже начал оформлять необходимые документы, сообщает издание "Камчатка-Информ".

На вопрос радиостанции "Говорит Москва" о Лопатине Наталья Поклонская ответила: "Не хотелось бы мне комментировать весь этот абсурд и бред, который даёт возможность распиарить какого-то карикатуриста, который позорит страну".