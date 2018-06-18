В Карелии 30-летний мужчина сорвался в водопад в заповеднике "Кивач" на глазах своей беременной жены. Трагедия случилась в воскресенье, 17 июня, около 15 часов на территории заповедника "Кивач" в Кондопожском районе республики.

Турист из Кировска Ленинградской области хотел сделать фотографии водопада, перелез через ограждение, но поскользнулся, сорвался и упал. На место происшествия вызвали спасателей. Поиски тела молодого мужчины продолжаются и сегодня.

По данным КРПСС, сегодня поиски на реке Суна продолжатся, присоединятся к поискам водолазы.

Вчера путешественники по Карелии, приехавший в заповедник посмотреть водопад "Кивач", рассказали, что их не пустили на территорию, - сообщается на сайте издания rk.karelia.ru. Но в самом заповеднике сообщили, что проезд был запрещен только накануне вечером, а сейчас объект работает в прежнем режиме. Водопад Кивач – один из самых больших равнинных водопадов Европы.