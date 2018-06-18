В Москве сегодня ожидается температурный рекорд
18 июня 2018, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сообщают, что в понедельник, 18 июня, в Москве ожидается температурный рекорд. Согласно последней информации, сегодняшний день может стать самым жарким в столице с начала лета.
Метеорологи отмечают, что в Москве в понедельник столбики термометров могут подняться до отметки плюс 29 градусов по Цельсию, передает центр погоды "Фобос".
Согласно последним данным специалистов, предыдущий рекорд был установлен 2 мая текущего года. Уточняется, что метеостанция ВДНХ тогда зафиксировала температуру плюс 26,7 градуса по Цельсию. Тот день стал самым теплым с начала 2018 года.
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