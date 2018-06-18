Пропавший в Красновишерске 6-летний мальчик найден мертвым
18 июня 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавший в минувшее воскресенье в Красновишерске (Пермский край) шестилетний мальчик найден сегодня мертвым. 17 июня малыш вышел из дома на улицу погулять. Ребёнок гулял возле дома, а потом неожиданно пропал.
Родители малыша сразу забили тревогу, обзвонили всех родственников, спросили, не приходил ли к ним Саша, и заявили о пропаже мальчика в полицию. Сутки ребенка искали полиция, спасатели, волонтеры.
В понедельник стало известно, что малыш найден мертвым. О причинах гибели ребенка не сообщается.
В детсаду рассказали, что Саша Зебзеев рос в нормальной семье, с мамой и отчимом. Ранее из дома никогда не убегал.
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