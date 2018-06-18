Голикова: при расчете пенсий придется отказаться от балльной системы‍

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при расчете пенсии власти планируют отказаться от балльной системы. Голикова рассказала, что с с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40 процентом от утраченного заработка. Голикова назвала профессии, для которых пенсионный возраст не изменится

Власти впервые объявили об отмене коэффициентов, применяемых с 2015 года при расчете пенсии и разработке новой системы расчета пенсионных выплат. По словам Голиковой, расчет будет носить индивидуальный характер. Вице-премьер пояснила, что нельзя "сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим «индивидуальный расчет»". "Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет", — сказала Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Балльная пенсионная система действует в России с 2015 года. В 2018 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла.