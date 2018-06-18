Голикова: при расчете пенсий придется отказаться от балльной системы
18 июня 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при расчете пенсии власти планируют отказаться от балльной системы. Голикова рассказала, что с с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40 процентом от утраченного заработка.
Власти впервые объявили об отмене коэффициентов, применяемых с 2015 года при расчете пенсии и разработке новой системы расчета пенсионных выплат. По словам Голиковой, расчет будет носить индивидуальный характер. Вице-премьер пояснила, что нельзя "сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим «индивидуальный расчет»". "Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет", — сказала Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Балльная пенсионная система действует в России с 2015 года. В 2018 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла.
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