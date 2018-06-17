На дне Финского залива обнаружен легендарный русский эсминец

В Финском заливе международная финско‐российская команда водолазов нашла легендарный эскадренный миноносец «Новик». Эсминец лежит на глубине 75 метров. Корпус его в результате подрыва на мине разломан на две части.

На корабле сохранилось название «Яков Свердлов». Корабль был переименован Красной армией. Эсминец «Новик» воевал еще в Первую мировую войну. В 1913 году этот корабль считался самым быстрым. Судно затонуло 28 августа 1941 года в ходе Таллинского перехода. Погибли 114 человек экипажа и пассажиров.