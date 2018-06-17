В Санкт-Петербурге восстановят и превратят в музей ДОТ времен войны

В Санкт-Петербурге началась реставрация долговременной огневой точки времен обороны Ленинграда. Работы на линии Сестрорецкого рубежа ведут военнослужащие Западного военного округа.

«Реконструкция ДОТа №7 на Сестрорецком рубеже проходит силами военнослужащих Западного военного округа. Работы ведутся по архивным документам, уставам и требованиям, предъявлявшимся к оборонительным сооружениям 1930-х годов. После завершения работ ДОТ превратится в музей», - сообщила пресс-служба ЗВО.

Седьмой ДОТ играл важную роль в обороне укрепрайона на северных подступах к Ленинграду. Из него можно было вести фронтальный, фланговый и перекрестный огонь. Расположение ДОТа позволяло также вести бои в окружении, сообщает ТАСС.