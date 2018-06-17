Минобороны показало пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер»

Министерство обороны РФ показало пуск баллистической ракеты расчетом оперативно-тактический комплекса (ОТРК) "Искандер" на учениях ракетчиков Восточного военного округа. По данным Минобороны, в ходе маневров ОТРК "Искандер-М" запустил баллистическую ракету из своего арсенала.

Видео опубликовано на сайте ведомства. ОТРК "Искандер" может использовать два типа ракет: баллистические и крылатые, - с общей системой наведения и кассетной боевой частью. Для защиты от перехвата баллистическая ракета 9М723 интенсивно маневрирует на разгонном и баллистическом участках траектории, на цель она пикирует вертикально.

Особое покрытие снижает заметность ракеты для радаров, в полете ракета может получать новую информацию о координатах цели, что позволяет эффективно поражать подвижные объекты. Система наведения ракеты инерциальная на стартовом и среднем участках (возможно также использование коррекции по ГЛОНАСС), на подлете к цели включается оптическая головка самонаведения.