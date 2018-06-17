Голикова назвала профессии, для которых пенсионный возраст не изменится

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала профессии, для работающих по которым россиян в связи с реформой не изменится пенсионный возраст. Голикова напомнила о списках № 1 и № 2. Входящие в "список 1" и "список 2" - это люди, занятые на вредных и опасных работах, в том числе - подземных. Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет

Имеются еще "малые списки", в которые включеные спасатели, представители летных составов гражданской авиации, люди, работающие с осужденными, некоторые категории водителей.

Смогут по-прежнему выходить на досрочную пенсию те, кто имеет на нее право по социальным основаниям - многодетные матери, у которых пятеро и более детей, опекуны, инвалиды детства, - сообщает "Российская газета".

По словам Голиковой, мало что изменится для работников культуры, врачей и учителей. В законопректе о повышении пенсионного возраста даже не упоминаются военнослужащие и приравненные к ним категории (сотрудники МВД, ФСБ и т.д.).