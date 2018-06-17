Туристы жалуются: Красная площадь закрыта решеткой и охраняется полицией

На днях туристы были поражены, узнав, что не могут попасть на Красную площадь. Некоторые люди, приехавшие из других стран, чтобы увидеть главную площадь России, смогли рассмотреть лишь решетку.



Очевидцы сообщили накануне, что проход закрыт и охраняется сотрудниками полиции. В мэрии Москвы отмечают, что подобные действия никак не связаны с мерами безопасности. Как сообщает "Евроньюс", ранее у Кремлевской стены состоялись праздничные мероприятия в честь Дня России, затем там прошел концерт, приуроченный к началу ЧМ-2018.

В последние несколько дней, согласно некоторым данным, на площади разбирали сцены и возводили Футбольный парк для туристов и болельщиков.

К настоящему моменту не сообщается, открыли ли доступ на главную площадь России.