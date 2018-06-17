Любители животных с удовольствием "лайкают" в соцсетях видеозаписи курьезных случаев с домашними питомцами. Сейчас становится популярным видеозапись, как щенок хаски "отдыхает" на черноморским пляже. Очевидцы запечатлели на видео, как двухмесячный малыш таскает шлепанцы у расслабившихся на песчаном пляже у Черного моря отдыхающих.

Хозяева щенка только улеглись, а их любимец утащил тапки не только у них, но у близлежащих пляжников.

Маленький хаски "отдыхает" на пляже в Одессе.

Собачники говорят, что псу такой породы не очень комфортно находиться в таком жарком климате. Хотя туристы рассказывают, что много собак такой породы замечают в Тбилиси.