В сети стало популярным видео, как щенок хаски "отдыхает" на пляже
17 июня 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Любители животных с удовольствием "лайкают" в соцсетях видеозаписи курьезных случаев с домашними питомцами. Сейчас становится популярным видеозапись, как щенок хаски "отдыхает" на черноморским пляже. Очевидцы запечатлели на видео, как двухмесячный малыш таскает шлепанцы у расслабившихся на песчаном пляже у Черного моря отдыхающих.
Хозяева щенка только улеглись, а их любимец утащил тапки не только у них, но у близлежащих пляжников.
Маленький хаски "отдыхает" на пляже в Одессе.
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