В Крыму сожгли 74 кг изъятого из оборота санкционного сыра

Специалисты Россельхознадзора изъяли в Крыму 74 килограмма сыров, ввоз которых на территорию республики был запрещен, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как отметили в пресс-службе крымского управления ведомства, изъятую продукцию произвели в Германии, Голландии и Украине.

Среди выявленных сортов были маасдам, дорблю, бри и другие. Собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сыра.

Также самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке. В связи с этим товар изъяли из оборота и уничтожили путем сожжения в печи-инсинераторе.