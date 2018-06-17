В Крыму сожгли 74 кг изъятого из оборота санкционного сыра
17 июня 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Россельхознадзора изъяли в Крыму 74 килограмма сыров, ввоз которых на территорию республики был запрещен, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как отметили в пресс-службе крымского управления ведомства, изъятую продукцию произвели в Германии, Голландии и Украине.
Среди выявленных сортов были маасдам, дорблю, бри и другие. Собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сыра.
Также самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке. В связи с этим товар изъяли из оборота и уничтожили путем сожжения в печи-инсинераторе.
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