Полиция опубликовала видео допроса таксиста, сбившего болельщиков в Москве

Московское управление МВД опубликовало видеозапись допроса таксиста, который наехал на группу болельщиков в центре Москвы в субботу вечером. ДТП произошло на улице Ильинка напротив Гостиного двора.

Водитель такси - 28-летний гражданин Киргизии. Таксист рассказал, что права получил пять лет назад, автомобиль водит два года, а в Москве "таксует" месяц. Водитель такси рассказал на допросе, что до аварии находился за рулем около 20 часов, перед этим он работал почти сутки и спал не больше двух часов прямо в машине.

Он рассказал, что хотел "пропустить человека" перед автомобилем, хотел нажать на тормоз, но на мгновение отключился, и нога попала на газ. Таксист признался, что действительно хотел сбежать с места происшествия, так как сильно испугался. Он подумал, что свидетели ДТП его убьют. Гражданин Киргизии утверждает, что вообще не употребляет алкоголь.

Таксист сразу после ДТП прошел освидетельствование. Действительно, в момент аварии он был трезв.

По данным столичных медиков, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Учитывая значительный резонанс происшествия, ГУ МВД России по г. Москве публикует видео опроса подозреваемого в совершении данного деяния.

Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте МВД.