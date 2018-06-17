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В аэропортах Москвы ночью были задержаны и отменены десятки рейсов
17 июня 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропортах Москвы в ночь на воскресенье, 17 июня, были задержаны и отменены десятки рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержаны и отмененные в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Во Внуково к 0:40 сообщалось об отмене пяти рейсов, в том числе Москва — Тараз (Казахстан) и Москва — Бургас (Болгария). Задерживался вылет из Москвы на Пхукет и рейсы Москва — Мурманск и Москва — Краснодар, - сообщает РБК.
На то же время в Домодедово, согласно «Яндекс.Расписаниям» были задержаны 12 рейсов, в том числе, Москва — Барселона (Испания), Москва — Анталья (Турция), Москва — Кишинев (Молдова), Москва — Мугла (Турция), Москва — Мадрид (Испания) и Москва — Баку (Азербайджан). Два рейса были отменены.
В Шереметьево — задержаны шесть рейсов, в том числе Москва — Челябинск и Москва — Уфа.
Через 30 минут количество отмененных и задержанных рейсов в московских аэропортах еще увеличилось. По данным на 1:20 мск, в Домодедово задерживаются 14 рейсов, еще два — отменены, во Внуково — задержаны восемь рейсов и три отменены, из Шереметьево, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», не могут вылететь восемь рейсов.
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