В Сети опубликовано видео, как такси сбило болельщиков в центре Москвы

В Сети опубликовано видео, как таксист сбил группу иностранных болельщиков в центре Москвы. Инцидент произошел в субботу на улице Ильинка в районе Гостиного двора. В результате ДТП пострадали семеро человек, в том числе два болельщика сборной Мексики, приехавшие в Россию поддержать команду во время чемпионата мира-2018. Пострадавшие госпитализированы. Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики, уснул за рулем?



Водитель такси - 28-летний гражданин Киргизии. Он задержан и дает показания в полиции. По словам таксиста, он совершил наезд непреднамеренно. Наезд автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы попало в объектив дорожной камеры наблюдения.

Судя по видео, молодой человек после наезда на пешеходов выбрался из автомобиля и пытался скрыться с места происшествия. Водитель такси сообщил, что заснул за рулём и непроизвольно нажал на газ. До ДТП таксист работал больше двух суток, отдыхал в автомобиле между заказами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял на контроль ситуацию после наезда автомобиля такси на болельщиков в центре Москвы.

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