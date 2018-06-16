Анджелина Джоли посетила бывшую столицу «Исламского государства» и ужаснулась

Иракский Мосул, освобожденный от террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство», посетила знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

Анджелина заявила, что такого опустошения ей видеть еще не доводилось, и назвала условия жизни там ужасающими.

Целью поездки Джоли в Мосул было предоставление гуманитарной помощи нуждающимся и ознакомление с масштабами нанесённых городу разрушений. Джоли сходила к руинам мечети ан-Нури, откуда «Исламское государство» в 2014 году провозгласило «халифат». «Я призываю международное сообщество не забывать Мосул и не отворачиваться от его жителей», - отметила Джоли, сообщается на сайте управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли возмущена, что журналистам стали известны детали ее развода с Брэдом Питтом. В бракоразводном процессе Джоли и Питта назревает очередной скандал.