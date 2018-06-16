Волонтеры смогли спасти бездомного кота, очень страдающего от ожирения

В Калифорнии в обществе защиты животных оказался бездомный кот, который растолстел до веса втрое больше нормы. Теперь волонтеры ищут прежних хозяев пушистого гиганта или новую семью.

Вес кота составляет 13 килограммов, а норма составляет 4-5 килограммов. Клетки для такого гиганта не нашлось, поэтому теперь он временно живет в офисном помещении. Волонтеры называют его "13 килограмм любви". Чаббс – метис: среди его предков были представители гималайских кошек и персы.