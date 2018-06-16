Патриарх Кирилл знает рецепт, как России выйти из нищеты, только он не реален

Патриарх Московский и всея Руси знает способ, как России выйти из нищеты. Он рассказал, что еще в 90-ые годы, когда был митрополитом Смоленским, общаясь с руководством регионов, он задавал им вопрос, что нужно, чтобы страна стала процветающей, а люди не жили в нищете.

Обычно на такие вопросы ему отвечали: "Кредиты, технологии, деньги". Однако однажды ему рассказали, что все это никак страну не спасет, поскольку "кредиты разворуем, технологии правильно не используем". Собеседник добавил патриарху, что есть только один единственный способ - "изменить человека".

"Человек, который меняется и укрепляется в вере... ничего не сможет украсть", - сказал патриарх. Он также добавил, что тогда такой человек будет честно работать, а честный труд в сочетании с технологиями и деньгами как раз и создаст "так нужный нам сегодня прорыв", - цитируют священнослужителя РИА Новости.

Никто и не сомневается, что совет правильный. Вот только мало кто верит, что такой способ приживется в стране, где многое строится по принципам «наворовал сам, дай наворовать другому», считают пользователи Сети.