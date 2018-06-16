Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в ближайшие дни

В Москву, благодаря скандинавскому антициклону, возвращается теплая погода и настоящее лето. По прогнозу синоптиков, выходные дни суббота и воскресенье, 16 и 17 июня, будут комфортными по погоде.

Сегодня в столичном регионе осадков не ожидаются. Небольшие облака могут закрывать солнце. Температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится максимум до плюс 25 градусов. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 мм рт. ст., - сообщается на сайте Метеовести. А в начале новой неделе установится жаркая погода. Столбики термометров, как ожидают синоптики, могут подняться 18 и 19 июня до плюс 30 градусов.

Чемпионат мира по футболу в эти дни проходит в 11 российских городах. Теплая и комфортная погода ожидается и Санкт-Петербурге. В выходные в северной столице осадки маловероятны, тепло не только днем, но и ночью от +14. А днем воздух прогреется до +27°.

В Самаре, Саратове и Казани - до плюс 22 градусов, без дождя. В Сочи и Краснодаре - около 30 жары. На юге возможны кратковременные дожди и грозы.