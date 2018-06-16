Народный артист Михаил Боярский считает правильным решение российского правительства повысить пенсионный возраст. По мнению певца и актера, так старость "отодвигается" и это стимулирует людей. В каком возрасте выходят на пенсию люди в разных странах

По мнению Боярского, правительство России делает правильно, повышая пенсионный возраст, продолжительность жизни увеличивается. Актер считает, что люди хотят работать. "Срок жизни увеличивается, поэтому повышение пенсионного возраста, мне кажется правильным. Это стимулирует людей к "неожиданию" старости, старость отодвигается. "Пенсионер" все-таки это уже финальный рывок в жизни, а так еще есть возможность пожить", - цитирует ТАСС известного актера.

Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение будет проходить поэтапно.