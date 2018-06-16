Бывший президент будет комментировать матчи ЧМ по футболу прямо из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет комментатором во время игр национальной сборной на матчах чемпионата мира по футболу 2018. И все бы ничего, вот только экс-глава государства отбывает тюремный срок.

По данным испанского издания Marca, политик будет работать на местном телеканале TVT прямо из мест не лишения свободы. «Президентские комментарии» будут в показывать в эфире и зачитывать зрителям.

72-летний Луис Инасиу Лула да Силва за восемь лет своего пребывания на посту главы государства «схлопотал» срок в 12 лет по обвинению в коррупции.