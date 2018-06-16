Бывший президент будет комментировать матчи ЧМ по футболу прямо из тюрьмы
16 июня 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет комментатором во время игр национальной сборной на матчах чемпионата мира по футболу 2018. И все бы ничего, вот только экс-глава государства отбывает тюремный срок.
По данным испанского издания Marca, политик будет работать на местном телеканале TVT прямо из мест не лишения свободы. «Президентские комментарии» будут в показывать в эфире и зачитывать зрителям.
72-летний Луис Инасиу Лула да Силва за восемь лет своего пребывания на посту главы государства «схлопотал» срок в 12 лет по обвинению в коррупции.
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