Тело пропавшей женщины обнаружили в желудке гигантского питона

Тело женщины, пропавшей в Индонезии на острове Сулавеси, обнаружили в желудке гигантского питона.

54-летняя жительница Сулавеси Ва Тиба два дня назад ушла из дома, чтобы проверить посадки.

Ей нужно было преоделеть не более километра. Родные ждали ее до позднего вечера, но Ва Тиба не вернулась домой ни в том день, ни на следующий. Утром сестра женщины пошла на поиски родственницы. Женщина обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете, пишут местные СМИ со ссылкой на сведения полиции.

Женщина сразу призвала на помощь соседей. Люди несколько часов искали пропавшую Ва Тибу. Но нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Они догадались, что 8-метровый питон мог быть убийцей соседки. Рептилию убили и вскрыли. В животе питона обнаружили тело пропавшей женщины, - сообщает РИА Новости.

Год назад на этом индонезийском острове 7-метровый питон проглотил фермера-мужчину.