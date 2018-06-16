Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал
16 июня 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вероятней всего мотоцикл, двигавшийся с высокой скоростью, не смог увернуться от удара с машиной, выехавшей поперек его направлению, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Судя по вмятине на водительской двери, мотоцикл врезался в машину с приличной скоростью. Потом байк отбросило в сторону. Водитель, судя по следам крови на дороге, пострадал сильно.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Саки, на трассе Евпатория-Симферополь.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес