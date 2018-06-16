Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал

Вероятней всего мотоцикл, двигавшийся с высокой скоростью, не смог увернуться от удара с машиной, выехавшей поперек его направлению, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Судя по вмятине на водительской двери, мотоцикл врезался в машину с приличной скоростью. Потом байк отбросило в сторону. Водитель, судя по следам крови на дороге, пострадал сильно.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Саки, на трассе Евпатория-Симферополь.