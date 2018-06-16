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Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал

16 июня 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал
an-crimea.ru

Вероятней всего мотоцикл, двигавшийся с высокой скоростью, не смог увернуться от удара с машиной, выехавшей поперек его направлению, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Судя по вмятине на водительской двери, мотоцикл врезался в машину с приличной скоростью. Потом байк отбросило в сторону. Водитель, судя по следам крови на дороге, пострадал сильно.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Саки, на трассе Евпатория-Симферополь.  

 

 

 

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