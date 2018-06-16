В каком возрасте выходят на пенсию люди в разных странах

Повышение пенсионного возраста сегодня один из актуальных вопросов для россиян. Многим интересно, во сколько лет уходят на заслуженный отдых жители других стран. В последние 30 лет пенсионный возраст был увеличен во многих странах.

В странах, входивших в СССР, возраст выхода на пенсию повышен. В Беларуси пенсионный возраст начали повышать с 1 января 2017 года. Пенсионный возраст в этой стране повышается ежегодно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами 58 лет.

Мужчины выходят на пенсию в 65 лет в Молдавии и Азербайджане. В Армении пенсионный возраст для женщины - 63 года. В Казахстане мужчины уже выходят на пенсию в 63 года. С 1 января 2018 года возраст выхода на пенсию женщин начал постепенно повышаться на 6 месяцев. До 2027 года он составит 63 года и сравняется с возрастом выхода на пенсию мужчин.

В Литве, Латвии и Эстонии к 2025–2027 году пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в Германии, Испании, Италии — до 67 лет как для мужчин, так и для женщин. В Германии поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 лет (для мужчин и женщин) до 67 лет проводится с 2012 года на основе закона, принятого в 2007 году.

Далеко не все россияне поддерживают предложение властей по повышению пенсионного возраста.