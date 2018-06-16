В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек
16 июня 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в субботу утром серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома № 57 недалеко от станции метро "Славяновский бульвар". В результате ДТП погиб один человек. Четыре человека серьёзно пострадали. За одним из пострадавших для доставки в больницу прилетал вертолёт.
Погиб мужчина. Очевидцы рассказали, что столкнулись сразу два автомобиля: BMW и Kia. От удара в одну из машин врезались еще два авто. Уточняется, что произошло лобовое столкновение. Авария попала в объектив дорожной камеры, свидетели запечатлели ДТП на видео.
По словам очевидца, BMW, "разнесло в клочья", а водитель "просто вылетел из машины", - сообщает 360. У обеих машин оторвало колеса. Судя по видео, детали автомобилей разбросало на несколько метров. Полиция сейчас выясняет все подробности ДТП.
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