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Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии
16 июня 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии. Новый метод борьбы с разновидностью онкологии лимфомой — фотоиммунотерапию — разработали подмосковные ученые-медики. Сейчас метод тестируют в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
Глава подмосковного минздрава Дмитрий Марков рассказал суть нового способа лечения рака. По его словам, в рамках фотоиммунотерапии кровь пациента помещают в специальный аппарат, в котором иммунные клетки инкубируются сутки, и после вводятся пациенту обратно в кровь. Медик пояснил, что после обработки в аппарате сила иммунного ответа увеличивается в десятки раз, и благодаря этому злокачественная опухоль разрушается без побочных эффектов.
Министр здравоохранения Московской области отметил, что с помощью фотоиммунотерапии можно лечить злокачественные опухоли, не прибегая к химиотерапии - эффективном, но имеющим отрицательные побочные эффекты.
Лимфома - рак лимфоузлов.
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