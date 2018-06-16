Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии. Новый метод борьбы с разновидностью онкологии лимфомой — фотоиммунотерапию — разработали подмосковные ученые-медики. Сейчас метод тестируют в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Глава подмосковного минздрава Дмитрий Марков рассказал суть нового способа лечения рака. По его словам, в рамках фотоиммунотерапии кровь пациента помещают в специальный аппарат, в котором иммунные клетки инкубируются сутки, и после вводятся пациенту обратно в кровь. Медик пояснил, что после обработки в аппарате сила иммунного ответа увеличивается в десятки раз, и благодаря этому злокачественная опухоль разрушается без побочных эффектов.

Министр здравоохранения Московской области отметил, что с помощью фотоиммунотерапии можно лечить злокачественные опухоли, не прибегая к химиотерапии - эффективном, но имеющим отрицательные побочные эффекты.

Лимфома - рак лимфоузлов.