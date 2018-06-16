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Законопроект о пенсионной реформе в России сегодня будет внесен в Госдуму
16 июня 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Законопроект о пенсионной реформе в России сегодня будет внесен в Государственную думу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что повышение пенсионного возраста, которое является частью реформы, власти планируют принять в этом году, в сентябре-октябре.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня о том, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Возраст выхода на пенсию изменится с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
С принятием увеличения пенсионного возраста мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно.
Индексация пенсий для неработающих пенсионеров сохранится. В будущем году пенсии проиндексируют два раза, добавка к пенсии составит тысячу рублей в год.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас правительство предложило повысить пенсионный возраст, хотя в 2005 году президент РФ Владимир Путин заверял, что этого не случится.
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