Футбольной болельщице из Перу за кражу грозит срок или штраф

В России обвиняемой в краже перуанской болельщице грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В центре Москвы возле Красной площади за карманную кражу задержана женщина, приехавшая из Перу на чемпионат мира по футболу. Болельщица поймана с поличным. Она украла у гражданки Таиланда кошелек с 17 тысячами рублей. Болельщица из Перу арестована за карманную кражу в Москве

Тверской суд Москвы арестовал перуанскую болельщицу на два месяца. Болельщица приехала из Перу в Россию два дня назад и планировала посетить матч Перу-Дания в Саранске. На своей родине подозреваемая в совершении преступления женщина работала в сфере торговли.

Мундиаль впервые проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. В Россию приехали сотни тысяч болельщиков из разных стран.