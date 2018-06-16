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Футбольной болельщице из Перу за кражу грозит срок или штраф
16 июня 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
В России обвиняемой в краже перуанской болельщице грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В центре Москвы возле Красной площади за карманную кражу задержана женщина, приехавшая из Перу на чемпионат мира по футболу. Болельщица поймана с поличным. Она украла у гражданки Таиланда кошелек с 17 тысячами рублей.
Тверской суд Москвы арестовал перуанскую болельщицу на два месяца. Болельщица приехала из Перу в Россию два дня назад и планировала посетить матч Перу-Дания в Саранске. На своей родине подозреваемая в совершении преступления женщина работала в сфере торговли.
Мундиаль впервые проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. В Россию приехали сотни тысяч болельщиков из разных стран.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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