«Какой-то бред!», Алена Водонаева наглядно показала, что до пенсии нам не дожить

Алена Водонаева в очередной раз доказала, что она не просто моделька, готовая раздеться по поводу и без, а настоящий блогер. В то время, как большинство российских звезд никак не отреагировали на одно из важнейших событий в стране - повышение пенсионного возраста, полагая, в общем-то вполне справедливо, что на их жизни это никак не отразится, Алена горячо отреагировала на непопулярное решение правительства.

Телеведущая разместила в Instagram таблицу средних показателей продолжительности жизни по областям России, наглядно доказав, что до пенсии многим из нас не дожить совсем.









«Лежу в темноте и осознавая весь ужас происходящего, не могу уснуть. Почему-то вдруг детство вспомнила. Прабабушку Валю самую добрую. Дедушек бабушек всех вспомнила. Стареньких моих. Вечно нам, мелким, что-то с пенсии купить пытались. Гостинца. Так они это называли. Лежу реву.

Само собой, мои старики - это моя забота и обязанность. Семья для меня это святое, поэтому пока я живу на этой планете, мои будут в безопасности и достатке. Мне просто максимально плохо сейчас из-за всех остальных.

Горько за тех, кому неоткуда ждать помощи. Жизнь прошла на работе. Здоровье осталось там же. Дети не помогают. Конец. И от беспомощности своей ещё паршивей. Какой-то бред! И я не хочу читать комментарии. Я вообще не хочу ни с кем разговаривать сейчас. Я просто хочу, чтоб вы тоже полежали тихонечко и подумали о том, что произошло», - написала телезвезда в социальной сети.

«Пусть чиновники из кабинетов выходят на пенсию в 63/65 лет, пусть хоть в 70. Есть разница работать физически на заводе или в кабинете (очень многие) штаны протирать», «Сейчас уже задумываемся как уйти в серую зарплату. Нафига платить белую и пенсионные взносы, если все равно до нее не дожить!», «С работы сразу на кладбище можно ходить местечко выбирать. При этом с нашей экологией и уровнем медицины даже до 65 не дотянуть», «Наше правительство в наглую, не стесняясь обирает народ и слабых стариков», - написали пользователи в комментариях. И это, надо сказать, еще самые приличные высказывания Интернет-сообщества.