В Брянской области возле деревни Чухраи фотоловушки заповедника "Брянский лес" запечатлели молодого медведя, который постоянно танцует свои "медвежьи танцы". Сотрудники заповедника рассказали, что молодой медведь, которому от 6 до 8 лет, впервые попался на фотоловушки весной прошлого года. Он танцевал, как и сейчас. Брачный период, самец маркирует свою территорию.

Сотрудники заповедника определили рост Мишки. Оказалось, что медведь ростом два метра 20 сантиметров. Это активный молодой медведь.

Сегодня, по данным генетических исследований, на территории заповедника обитает 12-13 медведей.

Заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова рассказала, что такого крупного медведя в брянских лесах можно встретить редко. "Этому есть простое объяснение – вольных калорийных кормов, как на Камчатке, к примеру, у брянских медведей нет, свою массу они набирают долго и кропотливо", - рассказала она.