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Дмитрий Песков устроил своей жене фотосессию на природе
15 июня 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала сегодня в instagram фотографии, которые сделал ее муж, Дмитрий Песков. «Глазами мужа!», — написала Татьяна в подписи к публикации.
Навка позирует на фоне озера и ровно скошенной травы, судя по всему, Татьяна очень счастлива. «Взгляд любимого мужчины самый правдивый», «Это счастье — быть такой любимой», — прокомментировали пост подписчики.
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