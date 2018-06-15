Дмитрий Песков устроил своей жене фотосессию на природе

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала сегодня в instagram фотографии, которые сделал ее муж, Дмитрий Песков. «Глазами мужа!», — написала Татьяна в подписи к публикации. Песков рассказал, кому позволительно подергать его за усы

Навка позирует на фоне озера и ровно скошенной травы, судя по всему, Татьяна очень счастлива. «Взгляд любимого мужчины самый правдивый», «Это счастье — быть такой любимой», — прокомментировали пост подписчики.