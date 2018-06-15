Прах Стивена Хокинга захоронен в Вестминстерском аббатстве
15 июня 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 15 июня, в Вестминстерском аббатстве захоронен прах британского физика-теоретика Стивена Хокинга, который умер 14 марта 2018 года на 77-м году жизни. Урну установили в нише Уголка ученых.
Хокинг захоронен рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином.
На протяжении многих лет знаменитый ученый боролся с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом. Свою жизнь Хокинг посвятил изучению Вселенной и ее истории: от большого взрыва и до возможных сценариев гибели. "Здесь лежит тот, кто был смертным Стивеном Хокингом, 1942-2018", - написано на могильном камне.
Трансляцию с записью слов Хокинга передадут с помощью передатчика Европейского космического агентства в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00, сообщает РИА Новости. Слова ученого будет сопровождать музыка греческого композитора Вангелиса Chariots of Fire.
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