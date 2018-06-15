По кому на самом деле ударит повышение пенсионного возраста?

Что бы не говорили в обществе, а пенсионная реформ – дело решенное. Схему повышения пенсионного возраста правительство озвучило и вряд ли что-то изменится. Но по кому на самом деле ударит непопулярная реформа?

Пенсионная реформа стартовала под лозунгом «Всё для блага человека» и уже началась массированная информационная кампания, суть которой сводится к тому, что пенсионерам станет жить лучше и веселее. Пенсии вырастут аж на 1 тысячу рублей. Однако пенсионная реформа в первую очередь бьет не по пожилым, а по молодым россиянам, считают аналитики.

По данным Росстата, почти 50% безработных в России – это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Если государство увеличивает пенсионный возраст, то пожилые граждане, которые могли бы уйти на пенсию, теперь будут держаться за свои рабочие места зубами. В итоге безработица среди молодых, вероятнее всего, будет расти. Государству придется увеличивать затраты на выплаты пособий. Одновременно вырастет теневая экономика, куда будут утекать молодые работники. И если государство на самом деле исходило бы из принципе «все для благо человека», а не как не платить пенсии из оскудевшего пенсионного фонда, то эти риски стоило бы просчитать заранее.

Еще одна проблема может возникнуть у молодых женщин. В России традиционно силён «институт бабушек», которые, выйдя на пенсию, с энтузиазмом берутся за воспитание подрастающего поколения. Но теперь у «молодой» бабушки не будет пенсии, ей нужно трудиться за деньги и стаж - а внука пусть воспитывают мама с папой. Такая ситуация заставит маму бросить работу и сидеть с ребенком несколько лет, что выключит молодых женщин из активного экономического процесса.

Как пишет канал «Ясно Понятно», напряжения в обществе непопулярная реформа все же не вызовет. Молодые о пенсии не думают вовсе или считают, что и так её не получат. Для нынешних пенсионеров ничего не меняется. А тем, кто на пенсию собирался вот-вот, дадут переходный период и заставят смириться. Но, увы, российские власти ещё раз показали, что подход к решению таких сложных проблем у них один: «Взять всё да и поделить». Но стоит вспомнить, что эта система пока еще ни в одном случае не дала положительного результата.