Королева красоты посетила маникюрный салон и заболела раком

Экс-участница конкурса красоты «Мисс Иллинойс» в США в очередной раз делала маникюр, когда заметила, что ее ногти покрыты черными полосами. После этого Каролина Джаско сразу же обратилась к врачу. Эксперты предупреждают об опасности гель-лака для ногтей

Онколог сообщил Каролине: смертельно опасное заболевание у красавицы возникло из-за посещения маникюрных салонов, пишет The Mirror. Использование ультрафиолетовых ламп, и их облучение могло спровоцировать ведущие к развитию рака процессы.

Перед тем, как посетить маникюрный салон, девушкам советуют наносить на кожу солнцезащитный крем, ослабляющий воздействие ультрафиолетовых лучей.