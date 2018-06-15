Королева красоты посетила маникюрный салон и заболела раком
15 июня 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-участница конкурса красоты «Мисс Иллинойс» в США в очередной раз делала маникюр, когда заметила, что ее ногти покрыты черными полосами. После этого Каролина Джаско сразу же обратилась к врачу.
Онколог сообщил Каролине: смертельно опасное заболевание у красавицы возникло из-за посещения маникюрных салонов, пишет The Mirror. Использование ультрафиолетовых ламп, и их облучение могло спровоцировать ведущие к развитию рака процессы.
Перед тем, как посетить маникюрный салон, девушкам советуют наносить на кожу солнцезащитный крем, ослабляющий воздействие ультрафиолетовых лучей.
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