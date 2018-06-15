Повышение пенсионного возраста – вынужденная необходимость

После утверждения проекта пенсионной реформы мнения сразу же разделились на два лагеря: за и против. Некоторые чиновники заявляют, что предложенное правительством повышение обусловлено экономической необходимостью.

Очень много раньше говорили и возражали против принятия таких решений в силу того, что еще не все внутренние резервы пенсионной системы в то время были использованы. Это и качество сбора взносов, и добросовестность работодателей, и тема, связанная с повышением уровня заработной платы, включения самозанятых в эту систему. Короче говоря, еще были внутренние ресурсы, которые поддерживали систему, поэтому и не принималось это решение. Все эти люфты практически выбраны, и на сегодняшний день это вопрос не "хочу-не хочу", а жизненной необходимости. Его приходится решать, как бы того не хотелось, передает НСН сообщения чиновника.

Стоит отметить, что выходить на пенсию с 65-ти лет мужчины начнут с 2028-го года, а пенсионный возраст у женщины увеличится до 63-ех лет к 2034-му году. Так указано в законодательной инициативе. Также увеличивается НДС до 20 процентов, полученные деньги направят, в том числе, и на повышение пенсий.